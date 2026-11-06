Клименко заявив, що мережу магазинів U420 повністю ліквідували ще у квітні

Мережу магазинів U420 повністю ліквідували ще у квітні 2026 року. Вона продавала продукцію із синтетичним канабіноїдом під виглядом сувенірів.

Про це заявив секретар РНБО Ігор Клименко під час спілкування із журналістами.

Що Клименко розповів про ліквідацію мережі U420?

За словами Ігоря Клименка, кримінальне провадження щодо діяльності U420 відкрили у вересні 2025 року. Оперативна робота, слідчі дії та експертизи тривали понад пів року. Паралельно уряд готував зміни до законодавства, щоб наркоугруповання не могли обходити заборони, постійно змінюючи хімічну формулу синтетичного канабіноїда.

5 лютого уряд ухвалив відповідну постанову. Вона мала унеможливити використання законодавчих прогалин для продажу нових похідних речовини.

За словами посадовця, у березні після виходу журналістського розслідування Bihus.Info почали надходити запити та звернення, зокрема від народних депутатів. Тоді він пояснював, що правоохоронцям потрібно ще два-три тижні для завершення процесуальних дій.

Національна поліція у квітні провела кількасот обшуків, по сьогоднішній день жодний магазин не відкрився. [...] На сьогодні такої мережі не існує. Я маю на увазі таких магазинів і цієї можливості заробітку. Це все ми знищили ще в квітні місяці,

– заявив він.

Посадовець також повідомив, що правоохоронці співпрацювали з органами інших країн. Крім того, у жовтні уряд ухвалив ще одну постанову, яка стосується хімічної формули синтетичного канабіноїда.

Клименко також прокоментував записи розмов фігурантів справи, оприлюднені під час брифінгу Нацполіції у квітні. На них людина на прізвисько "Мексиканець" погрожувала поліцейським і керівництву підрозділу, який займався боротьбою з наркозлочинністю. Зокрема, йшлося про наміри створити політичну кризу та домогтися звільнення посадовців.