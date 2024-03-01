Для нас існує лише єдиний результат – і це перемога України, – міністр МВС Чехії

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зустрівся із главою чеського МВС Вітом Ракушаном. Посадовці обговорили співпрацю відомств в умовах відсічі російської агресії.

1 березня у Львові глава МВС Ігор Клименко провів переговори із чеською делегацією на чолі з Першим віцепрем'єр-міністром, Міністром внутрішніх справ Чехії Вітом Ракушаном. Про що домовилися сторони, читайте далі.

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Україна – фортпост усієї Європи

Ігор Клименко подякував за неосяжну підтримку Чехії від початку повномасштабного вторгнення, зокрема за важливі оборонні пакети, гуманітарну допомогу, санкційний тиск на Росію та солідарнсть з Україною на її шляху до ЄС і НАТО.

Водночас Віт Ракушан запевнив, що Прага буде поряд із Києвом й надалі.

Для нас існує лише єдиний результат – і це ваша Перемога. Я хочу запевнити, що це довгострокова позиція мого Уряду, адже ви боретеся за наші спільні європейські цінності,

– наголосив чеський міністр.

Притулок для біженців

Однією із тем, яку порушили сторони на перемовинах, була підтримка біженців. У Чехії наразі перебувають понад 500 тисяч українців, 380 тисяч з яких прибули до країни після початку війни. Тому міністри говорили про вдосконалення міграційного законодавства.

Лікування українських поліцейських

Окремо Ігор Клименко обговорив із Ракушаном чеську участь у реаблітації бійців органів системи МВС, які отримали поранення на фронті. Міністр подякував чехам за посилення спроможностей медичних служб українських підрозділів.

Українська поліція готова ділитися досвідом

Також міністри внутрішніх справ обговорили правоохоронну співпрацю відомств. За словами Клименка, за два роки повномасштабної війни українська поліція здобула колосальний досвід, яким готова поділитися з чеськими колегами. Зокрема, йдеться про контроль за обігом зброї, обмін інформацією щодо воєнних злочинів армії Росії та їх документування.

Сторони підписали спільну Декларацію. Вона передбачає впровадження в діяльності органів системи МВС України стандартів і принципів ЄС і НАТО, обмін досвідом у сфері гібридних загроз і кібербезпеки та сприяння у відновленні зруйнованих війною інфраструктурних обʼєктів.

Зустріч Клименка та Ракушана / Фото МВС