Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що припинення вогню на Донбасі з боку Росії – це просто зміна тактики. А те, наскільки довго на Донбасі пануватиме тиша, залежить від бажання Путіна.

Клімкін наголосив, що очільник Кремлі завжди грає, і Донбас для нього нічого не значить. Про це ексміністр сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Він зауважив, що припинення вогню може існувати до того моменту, поки Володимиру Путіну це вигідно. За словами Клімкіна, Путін просто так не дасть українській владі скористатися перевагами від припинення вогню і в контексті місцевих виборів.

Ну, і Путін все одно буде підіймати ставки. Він завжди грає. Припинення вогню з боку Путіна – це просто зміна тактики. І не більше. Оскільки для нього Донбас нічого не значить. Для нього Донбас – це не як для нас частина української землі, а це засіб, інструмент,

– пояснив колишній очільник МЗС України.

Клімкін також додав, що Донбас для Путіна – це важіль впливу на Україну та на наших союзників.

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