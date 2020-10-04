Це просто зміна тактики, – Клімкін про припинення вогню на Донбасі з боку Путіна
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, що припинення вогню на Донбасі з боку Росії – це просто зміна тактики. А те, наскільки довго на Донбасі пануватиме тиша, залежить від бажання Путіна.
Клімкін наголосив, що очільник Кремлі завжди грає, і Донбас для нього нічого не значить. Про це ексміністр сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Він зауважив, що припинення вогню може існувати до того моменту, поки Володимиру Путіну це вигідно. За словами Клімкіна, Путін просто так не дасть українській владі скористатися перевагами від припинення вогню і в контексті місцевих виборів.
Ну, і Путін все одно буде підіймати ставки. Він завжди грає. Припинення вогню з боку Путіна – це просто зміна тактики. І не більше. Оскільки для нього Донбас нічого не значить. Для нього Донбас – це не як для нас частина української землі, а це засіб, інструмент,
– пояснив колишній очільник МЗС України.
Клімкін також додав, що Донбас для Путіна – це важіль впливу на Україну та на наших союзників.
Чи працює нове перемир'я на Донбасі:
- Новий режим припинення вогню на Донбасі запрацював з 27 липня. Попри це, бойовики часто його порушують та відкривають вогонь у бік українських позицій. Натомість українські військові на ворожі провокації не відповідають.
- 6 вересня проросійські бойовики вперше з часу встановлення режиму припинення вогню двічі прицільно обстріляли позиції ООС. В результаті обстрілів загинув один український воїн, ще один отримав поранення.
- 8 вересня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що від початку нового перемир'я ворог регулярно влаштовував провокації.
- Загалом за понад місяць перемир'я в ОБСЄ зафіксували 950 порушень режиму тиші.