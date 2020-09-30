На окупованому Донбасі режим припинення вогню діє з 27 липня 2020 року. Однак у Генштабі кажуть, що досі лишається ймовірність відновлення бойових дій.

Відповідно Україні важлива подальша міжнародна підтримка для протидії агресору і взаємодії з НАТО і ЄС. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, повідомляє пресслужба Генштабу у фейсбуці.

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Він зазначив, що режим припинення вогню на лінії розмежування дозволив знизити кількість обстрілів зі сторони бойовиків.

Однак ймовірність відновлення локальних бойових дій залишається,

– сказав Хомчак.

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Головнокомандувач також повідомив про надзвичайно тривожну ситуацію з поширенням COVID-19 у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

За словами Хомчака, цьому сприяє глибока економічна криза на непідконтрольних уряду України територіях та катастрофічне руйнування окупантами соціальної інфраструктури.

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