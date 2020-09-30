Ймовірність відновлення локальних бойових дій залишається, – Хомчак про перемир'я на Донбасі
На окупованому Донбасі режим припинення вогню діє з 27 липня 2020 року. Однак у Генштабі кажуть, що досі лишається ймовірність відновлення бойових дій.
Відповідно Україні важлива подальша міжнародна підтримка для протидії агресору і взаємодії з НАТО і ЄС. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, повідомляє пресслужба Генштабу у фейсбуці.
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Він зазначив, що режим припинення вогню на лінії розмежування дозволив знизити кількість обстрілів зі сторони бойовиків.
Однак ймовірність відновлення локальних бойових дій залишається,
– сказав Хомчак.
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Головнокомандувач також повідомив про надзвичайно тривожну ситуацію з поширенням COVID-19 у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.
За словами Хомчака, цьому сприяє глибока економічна криза на непідконтрольних уряду України територіях та катастрофічне руйнування окупантами соціальної інфраструктури.
Чи дійсно на Донбасі стало менше обстрілів
- З 27 липня на Донбасі триває режим припинення вогню. Проте бойовики часто його порушували та відкривали вогонь в бік українських позицій. Українські військові на ворожі провокації не відповідають.
- 6 вересня проросійські бойовики вперше з часу встановлення режиму припинення вогню двічі прицільно обстріляли позиції ООС. В результаті обстрілів загинув один український воїн, ще один отримав поранення.
- 8 вересня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що від початку нового перемир'я ворог регулярно влаштовував провокації. Загалом за понад місяць перемир'я в ОБСЄ зафіксували 950 порушень режиму тиші.
- 30 вересня бойовики обстріляли українські позиції з підствольного гранатомета поблизу Зайцевого. Ворожий постріл поранив українського захисника. Водночас 29 вересня бойовики жодного разу не порушили режим припинення вогню.