Клімкін вказав на важливий факт для України у розслідуванні вбивства Нозровської
У понеділок, 7 січня, поліція затримала підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. А вже у вівторок, 9 січня, Юрій Россошанському обрали запобіжний захід. Правоохоронці розкрили цю справу менше, чим за 10 днів. Однак сприяв цьому, в тому числі, і громадський контроль.
На думку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, українцям слід винести з цієї справи важливий урок.
"Важливо, щоб всі винесли урок з цієї трагедії, щоб система працювала на запобігання, і кожне розслідування було однаково важливим. Інакше у нас не залишиться громадянського суспільства та людей, здатних боротися з несправедливістю", – зазначив Павло Клімкін.
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Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатінської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.
8 січня стало відомо, що правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Ним виявився 64-річний Юрій Россошанський, який є батьком Дмитра Россошанського – того самого племінника судді, який два роки тому насмерть збив сестру Ноздровської. Суд обрав запобіжний захід для Юрія Россошанському вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави.
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