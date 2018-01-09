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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Клімкін вказав на важливий факт для України у розслідуванні вбивства Нозровської

22:40, 9 січня 528 Читать новость на русском
Ірина Ноздровська
Ірина Ноздровська

У понеділок, 7 січня, поліція затримала підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. А вже у вівторок, 9 січня, Юрій Россошанському обрали запобіжний захід. Правоохоронці розкрили цю справу менше, чим за 10 днів. Однак сприяв цьому, в тому числі, і громадський контроль.

На думку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, українцям слід винести з цієї справи важливий урок.

"Важливо, щоб всі винесли урок з цієї трагедії, щоб система працювала на запобігання, і кожне розслідування було однаково важливим. Інакше у нас не залишиться громадянського суспільства та людей, здатних боротися з несправедливістю", – зазначив Павло Клімкін.

Читайте також: Ірина Ноздровська: що відомо про вбиту правозахисницю

Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатінської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.

8 січня стало відомо, що правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. Ним виявився 64-річний Юрій Россошанський, який є батьком Дмитра Россошанського – того самого племінника судді, який два роки тому насмерть збив сестру Ноздровської. Суд обрав запобіжний захід для Юрія Россошанському вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави.

Теги: Новини України Новини політики Ірина Ноздровська Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
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