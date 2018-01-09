Клімкін вказав на важливий факт для України у розслідуванні вбивства Нозровської

У понеділок, 7 січня, поліція затримала підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської. А вже у вівторок, 9 січня, Юрій Россошанському обрали запобіжний захід. Правоохоронці розкрили цю справу менше, чим за 10 днів. Однак сприяв цьому, в тому числі, і громадський контроль.