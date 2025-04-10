Коригував російські удари по ЗСУ: затримано клірика УПЦ (МП), який шпигував для ФСБ

Контррозвідка СБУ затримала в Донецькій області агента ФСБ. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства УПЦ (МП), який коригував російські удари по українських військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

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СБУ затримала клірика УПЦ (МП), який шпигував для ФСБ

СБУ затримала клірика УПЦ (МП), який погодився шпигувати для ФСБ на Донеччині в обмін на "евакуацію" його сім’ї до Росії,

– ідеться в повідомленні.

Відповідно до матеріалів справи, клірик був завербований російською спецслужбу через свою доньку, яка живе в Росії та писала листа Путіну на отримання громадянства Росії для її матері та сестри з України.

"Після відправлення "кореспонденції" до Кремля на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби. В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею "евакуювати" його родину до Росії з оформленням громадянства країни-агресора і допомогою "на перших порах", – повідомили деталі в СБУ.

Після того, як зрадник погодився на "пропозицію", почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі.

За координатами священнослужителя російські загарбники планували застосувати проти ЗСУ цілий арсенал бойових засобів ураження: керовані авіабомби, ракетне озброєння та ствольну артилерію.

Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри та затримали зрадника, не давши йому відправити "звіт" із розвідданими до фсб. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога,

– ідеться в повідомленні пресслужби.

Затримано священнослужителя, який шпигував для ФСБ / Фото СБУ

Відомо, що клірику повідомили про підозру за статтею – державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Наразі зрадник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували вибухівку для здійснення терактів проти 8 депутатів Кам’янець-Подільської міськради на Хмельниччині.



За матеріалами справи, фігуранти виготовляли саморобні вибухові пристрої (СВП), які мали закласти під автівки потенційних жертв та підірвати.