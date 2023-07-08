Україна досягла тактично значних успіхів у районі Бахмута, – ISW

Сили оборони досягли тактично значних успіхів у районі міста-фортеці. Окрім того, наші захисники продовжують контрнаступ на інших ділянках фронту.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 липня, показують, що українські війська досягли тактично значних успіхів біля Ягідного, що за 2 кілометри на Північ від Бахмута. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни.

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Успіхи наших воїнів на Бахмутському напрямку

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські воїни вели наступальні дії на Північ і Південь від Бахмута. Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що наші захисники повернули раніше окуповані території.

Речник Генштабу Андрій Ковальов розповідав, що Сили оборони також досягли часткового успіху поблизу Кліщіївки. Також у Генштабі зазначали, що військові продовжували наступальні дії на заході Запорізької області та вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою.

Тим часом міністерство оборони Росії та інші ворожі джерела стверджували, що українські війська вели наступальні дії на Кремінському напрямку вздовж кордону Харківщини та Луганщини.

Українські війська досягли значних тактичних успіхів у районі Бахмута та 7 липня продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох інших ділянках фронту,

– підсумували в ISW.

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