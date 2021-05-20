Наші клієнти проводять у додатку Monobank більше часу, ніж у соцмережах, – Гороховський

Українці все активніше починають користуватись сервісом Monobank. Зокрема вони активно застосовують відповідний додаток сервісу.

Переконатись в цьому можна, переглянувши використання батареї користувачів. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів співзасновник компанії Олег Гороховський.

Цікаво Хочемо обігнати "Приват" за наступні 5 років, – співзасновник Monobank

Він відзначив, що після запуску першої гри застосунок Monobank за використанням батареї був на першому місці у понад 10 тисяч клієнтів сервісу.

Тобто вони (користувачі – 24 канал) проводили в Monobank більше часу, ніж у соціальних мережах, браузері та месенджері. Це видатний показник,

– зазначив Гороховський.

Він зауважив, що з моменту релізу додатку, в обох маркетах (і в Google Play, і в App Store) оцінка Monobank – 4,9. Це найвища у світі оцінка банківських додатків.

У минулому (2020 – 24 канал) році сервіс отримав Red Dot за дизайн. "У нас найкрасивіший дизайн у світі. Я вважаю, що це – про клієнтський досвід", – вважає співзасновник компанії.

. За інформацією з Вікіпедії , Red dot award ("Червона кнопка") – це міжнародна нагорода у сфері дизайну. ЇЇ вручає інститут Центру дизайну землі Північний Рейн – Вестфалія в місті Ессені у Німеччині.

Гороховський наголосив, що клієнти сервісу – дуже прогресивні цифрові люди, які насолоджуються досягненнями науково-технічного прогресу.

До речі, мобільний сервіс Monobank в серпні 2020 року за даними Нацбанку України вийшов на третє місце за кількістю банківських карт. Його обігнали "Приватбанк" та "Ощадбанк".