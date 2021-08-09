У клієнтки "Приватбанку" зникли гроші: банк не хоче розбиратися, бо "сума незначна"

Клієнтка "Приватбанку" поскаржилась, що з її картки провели операцію зі списання грошей. Однак ніякої згоди жінка не давала. Потерпіла звернулася у фінустанову.

Як з картки списали гроші

Інцидент трапився 7 серпня. Жінці прийшло повідомлення, що з її картки оплатили послуги на сайті aws.amazon.com.

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У службі підтримки сказали, що сума незначна, тому розбиратися ніхто не буде. Там додали, що сайти можуть зберігати всі дані карток. Не розумію, як це допустимо,

– побідкалася клієнтка "Приватбанку".

Їй порадили звертатися на сайт, на якому була здійснена операція. Водночас жінка каже, що це неможливо, адже на ньому немає жодної контактної інформації.

Реакція "Приватбанку"

На скаргу жінки відповіли у фінустанові. Там пояснили, що на сторонньому сайті був оформлений токен. Він дає можливість проводити оплату згідно з договором, укладеним з компанією, на рахунок якої провели оплату.

"Приватбанк" порадив клієнтці "перевірити, чи не проводили операцію особи, у яких міг бути доступ до її картки та мобільного".

Не перший інцидент