"Клізма і скажена хмарка": у Росії показали талісмани на Олімпіаду – люди шоковані

Організація з абревіатурою ОКР (нічого страшного, це просто Олімпійський комітет Росії) 14 липня офіційно представила зображення талісманів збірної на Олімпійських іграх у Токіо.

Чомусь символами Росії стали Ведмедик-неваляшка і Шапко-кіт. Імен у персонажів немає, але вже є чимало характеристик – від людей, які шоковано коментують побачене у соцмережах.

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"За що нам все це": як реагує мережа на російські олімпійські талісмани

Створили Ведмедика-неваляшку і Шапко-кота ще у 2019 у дизайн-студії Артемія Лебедєва. В ОКР ведмедя описують як компанійського веселуна, а кота – як його антипода (сумного скептика).

Але люди у мережі описують їх геть інакше.

Як саме – читайте нижче, але спершу гляньте відео представлення талісманів:



А ось так приблизно зустріли це відео дописувачі у твітері / Скриншот 24 каналу

І, власне, добірка типових коментарів:

"Кіт-кокос і ведмідь-гашиш".

"Кіт-відкат і ведмідь-розпил".

"Просто символи сучасної Росії – злодій-ушанка і диванний неваляшка".

"Це не допінг, у нас уся країна така упорота".

"Зупиніть наркоманію серед дизайнерів".

"Що це за жах? Кіт схожий на череп без нижньої щелепи, а ведмідь на клізму".

"А де лось-балалайка і вовк-лапоть?"

"Чому кіт мертвий?"

"Котяча хмарка і ведмежа-клізма? За що нам все це?"

"Це може дійсно стати популярним, якщо один чорт досидить до 2036".

Коментарі у мережі щодо російських талісманів: скриншоти sports.ru

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