"Клізма і скажена хмарка": у Росії показали талісмани на Олімпіаду – люди шоковані
Джерело:24 канал
Організація з абревіатурою ОКР (нічого страшного, це просто Олімпійський комітет Росії) 14 липня офіційно представила зображення талісманів збірної на Олімпійських іграх у Токіо.
Чомусь символами Росії стали Ведмедик-неваляшка і Шапко-кіт. Імен у персонажів немає, але вже є чимало характеристик – від людей, які шоковано коментують побачене у соцмережах.
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"За що нам все це": як реагує мережа на російські олімпійські талісмани
Створили Ведмедика-неваляшку і Шапко-кота ще у 2019 у дизайн-студії Артемія Лебедєва. В ОКР ведмедя описують як компанійського веселуна, а кота – як його антипода (сумного скептика).
- Але люди у мережі описують їх геть інакше.
Як саме – читайте нижче, але спершу гляньте відео представлення талісманів:
А ось так приблизно зустріли це відео дописувачі у твітері / Скриншот 24 каналу
І, власне, добірка типових коментарів:
- "Кіт-кокос і ведмідь-гашиш".
- "Кіт-відкат і ведмідь-розпил".
- "Просто символи сучасної Росії – злодій-ушанка і диванний неваляшка".
- "Це не допінг, у нас уся країна така упорота".
- "Зупиніть наркоманію серед дизайнерів".
- "Що це за жах? Кіт схожий на череп без нижньої щелепи, а ведмідь на клізму".
- "А де лось-балалайка і вовк-лапоть?"
- "Чому кіт мертвий?"
- "Котяча хмарка і ведмежа-клізма? За що нам все це?"
- "Це може дійсно стати популярним, якщо один чорт досидить до 2036".
Коментарі у мережі щодо російських талісманів: скриншоти sports.ru
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