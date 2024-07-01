Міг зіграти на випередження: у чому полягає стратегія Макрона щодо виборів у Франції

У першому турі дострокових виборів до нижньої палати парламенту Франції перемогла "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен. Найближчі роки можуть бути непростими для цієї держави.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що поки рано говорити, як саме завершаться парламентські вибори у Франції, адже ще має пройти другий тур.

До теми Партія Марін Ле Пен лідирує на виборах у Франції: чи варто хвилюватися Україні

Чого очікувати далі

Як наголосив Клочок, найімовірніше, Ле Пен матиме більшість у парламенті та формуватиме коаліцію в парламенті. Але й Макрон тут, можливо, теж робить свою "гру".

Все ж таки Макрон на щось розраховував. Який позитив я бачу. Перше. Акції протесту проходили під гаслами не допустити правих до влади. Це буде загострювати цю проблематику у Франції і дасть Макрону можливість потужніше будувати політику на майбутніх президентських виборах,

– сказав Клочок.

Зараз у Франції є перспективний прем'єр-міністр Габріель Атталь. І цілком ймовірно, що основне завдання партії Макрона "Відродження" – "виростити" нового політика, який стане президентом після Макрона.

Також, якщо парламент буде за Ле Пен, то на нього перекладатимуть певну частку відповідальності за ухвалення рішень. І цілком може статись ситуація, коли туди скидатимуть увесь баласт, який битиме по Ле Пен.

Можливо, Макрон зіграв на випередження. А ці роки будуть непростими для Франції,

– підкреслив Клочок.

Вибори у Франції: коротко