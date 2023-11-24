Завдяки Чічєріній ЗМІ натрапили на слід окупанта, який утримував 366 українців у підвалі

Російська пропагандистка та співачка Чічєріна допомогла журналістам-розслідувачам. Завдяки їй вдалося натрапити на слід окупанта з позивним "Кльон", котрий у підвалі утримував 366 українців.

Розслідуванням займалися журналісти Суспільного. Вони понад рік шукали російського офіцера з позивним "Кльон". Від його рук загинули десятеро людей.

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Утримував у підвалі 366 людей

На "Кльона" вказали мешканці села Ягідне на Чернігівщині. Його називають відповідальним за насильне утримання у підвалі місцевої школи 366 людей. Їх утримували там 27 днів. На жаль, внаслідок цього померло десятеро людей через задуху, нестачу води та їжі.

Ягіднянці розповідали нам про двох російських офіцерів, які, фактично, були головними й вирішували, коли людям їсти, ходити до туалету, дихати свіжим повітрям та навіть жити. Особливо жорстоким, за розповіддю людей, був офіцер з позивним "Кльон",

– розповідає журналістка редакції розслідувань Суспільного Алла Садовник.

Вона зауважила, що торік не вдалося ідентифікувати ані "Кльона", ані іншого офіцера, в якого позивний "Павук". У журналістів були лише їхні описи, під які потрапляла велика кількість людей. Також мешканці Ягідного не впізнали цих військових на жодному з фото, яке їм надсилали розслідувачі.

Вийти на нього вдалося завдяки ролику, який опублікувала російська пропагандистка та співачка Чічєріна. Завдяки їй журналістам-розслідувачам вдалося натрапити на слід російського офіцера.

Тяжке відчуття, що ми не дорозслідували цей воєнний злочин у Ягідному, нас не залишало. І у червні цього року ми таки отримали новий шанс – на відео з концерту Чічєріної люди впізнали "Кльона". Ми мали його зображення. А працюючи майже три місяці під легендою, змогли його викрити,

– кажуть вони.

Шукати окупанта журналісти намагалися з допомогою штучного інтелекту. Втім, завдання виявилося складнішим, ніж може здатися, на перший погляд. Більше про процес виявлення "Кльона" та спроби вийти на окупанта розповіли у документальному фільмі "Кльон: знайти воєнного злочинця".