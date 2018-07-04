Клуб Прем'єр-ліги посилився італійським гравцем
"Арсенал-Київ" підпише контракт з італійським захисником Антоніо Сепі.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.com.
Головний тренер киян Фабріціо Раванеллі починає запрошувати в УПЛ земляків. За інформацією джерела, 26-річний гравець укладе угоду зі столичним клубом в п'ятницю, 6 липня.
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Минулий сезон Сепі провів у складі "Катандзаро", який виступає в групі C третього за силою дивізіону чемпіонату Італії. У складі свого останнього клубу, в який Сепе перейшов взимку 2018 року, захисник зіграв вісім поєдинків.
Зазначимо, що у минулому сезоні "Арсенал-Київ" переміг у Першій лізі та автоматично пройшов у Прем'єр-лігу.
Джерело: 24 Канал
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