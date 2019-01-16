Клуб УПЛ за один день розстався з двома гравцями та підсилився екс-динамівцем

Чернігівська "Десна" підсилила свій склад вихованцем київського "Динамо" Андрієм Богдановим. Новачок чемпіонату України став десятим професійним клубом для футболіста. Окрім того, чернігівський клуб розірвав контракти з двома гравцями.

Андрій Богданов уклав угоду з командою Олександра Рябоконя і вже приєднався до нових партнерів на зборі в Туреччині.

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Деталі угоди футболіста з "Десною" не уточнюються.

Відзначимо, що 28-річний Богданов в Україні виступав за київське "Динамо" та "Арсенал", "Олександрію", "Металіст", "Волинь" й "Олімпік". За кордоном півзахисник захищав кольори грецького "Ерготеліса", молдовського клубу "Саксан" та польської "Арки", яка була останньою командою українця.

Також "Десна" повідомила, що центральний захисник Антон Братков та нападник Олександр Ковпак розірвали угоди з клубом за згодою сторін. Від сьогодні обидва можуть продовжити кар’єру в інших клубах.

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