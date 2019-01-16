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      Клуб УПЛ за один день розстався з двома гравцями та підсилився екс-динамівцем

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      Богданов перейшов у Десну
      Богданов перейшов у Десну / ua-football.com

      Чернігівська "Десна" підсилила свій склад вихованцем київського "Динамо" Андрієм Богдановим. Новачок чемпіонату України став десятим професійним клубом для футболіста. Окрім того, чернігівський клуб розірвав контракти з двома гравцями.

      Андрій Богданов уклав угоду з командою Олександра Рябоконя і вже приєднався до нових партнерів на зборі в Туреччині.

      Читайте також: "Десна" робить все можливе, щоб підписати футболіста "Динамо"

      Деталі угоди футболіста з "Десною" не уточнюються.

       

       

      Відзначимо, що 28-річний Богданов в Україні виступав за київське "Динамо" та "Арсенал", "Олександрію", "Металіст", "Волинь" й "Олімпік". За кордоном півзахисник захищав кольори грецького "Ерготеліса", молдовського клубу "Саксан" та польської "Арки", яка була останньою командою українця.

      Також "Десна" повідомила, що центральний захисник Антон Братков та нападник Олександр Ковпак розірвали угоди з клубом за згодою сторін. Від сьогодні обидва можуть продовжити кар’єру в інших клубах.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Антон Братков та Олександр Ковпак залишають Десну Центральний захисник Антон Братков та нападник Олександр Ковпак розірвали угоди з клубом за згодою сторін. Від сьогодні і Антон, і Олександр можуть продовжити кар’єру в інших клубах. Олександр Ковпак прийшов в Десну напередодні дебюту в УПЛ, і встиг в першій частині сезону 2018/2019 зіграти в 9 матчах. Антон Братков в Десні з 2016 року (з піврічною перервою), і завоював з клубом срібні нагороди Першої ліги. В активі Антона Браткова 74 матчі в активі сіверян. Футбольний клуб Десна вдячний гравцям за допомогу та бажає успіху в подальшій кар’єрі.

      Допис, поширений DesnaFC official (@desnafc)

       

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      Теги: Спорт ФК Десна Трансфери Футбол
      Джерело: 24 Канал
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