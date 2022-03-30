Ключовим для них однаково залишається Київ, – Денисенко

Росія відводить свої війська з Київської та Чернігівської областей. Однак незважаючи на їхні заяви, що тепер вони зосереджуватимуться на Сході України – потрібно залишатись пильними на всіх напрямках.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко. Як він зазначив, біля кордонів України Росія продовжує накопичувати військову техніку, яку хоче залучити у війну.

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Київ – головна мета

Загроза є насамперед для Сходу України. Однак продовжую наголошувати, що ключовим для них (росіян – 24 канал) однаково залишається Київ,

– заявив Денисенко.

За його словами, заява росіян про те, що вони нібито виконали перший етап "спецоперації", а зараз зосередяться на "звільненні" Донбасу – насправді не більше ніж окозамилювання. Саме тому українці повинні продовжувати воювати на всіх фронтах, оскільки іншого варіанту немає.

До слова, загарбники знімають частину сил і засобів з Чернігівського та Київського напрямків та перекидають їх на Донбас. Військовий експерт припустив, що вони збирають там "залізний кулак", аби завдати Україні ще одного удару.

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