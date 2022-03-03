У КМДА розповіли, як працюватиме київське метро

Зверніть увагу на зміни у роботі київського метро. Розповідаємо, як курсуватимуть поїзди та на яких станціях зупинятимуться.

Як повідомляють у КМДА, метро у столиці продовжує свою роботу. Щоправда, з певними змінами.

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Як працюватиме метро у Києві

Передовсім варто знати, що працюватиме Київський метрополітен у режимі перевезень пасажирів з 08:00 до 19:00.

Червона лінія: від станції "Шулявська" до станції "Університет".

від станції "Шулявська" до станції "Університет". Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки". Метро не зупинятиметься на станціях "Майдан Незалежності", а також "Площа Льва Толстого".

від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки". Метро не зупинятиметься на станціях "Майдан Незалежності", а також "Площа Льва Толстого". Зелена лінія: від станції "Сирець" до "Видубичі". Без зупинок на станціях: "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота".

Також працює ділянка "Славутич" – Червоний хутір".

Що стосується інтервалу руху, то він орієнтовний і складає 40 хвилин. Але у Київському метрополітені наголошують, що графік роботи може змінюватися. Тож уважно слідкуйте за інформацією, яку озвучуватимуть на станціях.

Нагадуємо, що підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.

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