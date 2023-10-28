У КМДА розповіли, в якому стані поранені від негоди у Києві

У суботу 28 жовтня в столиці вирує негода – через ураганний вітер є жертви та значні пошкодження. Міська влада повідомила деталі.

Від самого ранку суботи у Києві дуже сильний, навіть ураганний, вітер. Дуло до вечора, у місті оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

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Що відомо на цей момент

За словами секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, виклики швидкої були у столиці до першої години дня – потім про нових постраждалих від негоди не повідомляли. Дітей немає серед поранених, а от семеро дорослих зазнали ушкоджень. Двоє людей загинуло.

П'ятеро поранених іще в лікарнях, їхній стан стабільний.

Які наслідки негоди в Києві

Влада постійно моніторить ситуацію та викладає нову інформацію стосовно руйнувань у місті.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що на 18:30 пошкоджено два житлові будинки, 17 дахів, три кіоски, 10 автівок. Один банер зірвало вітром і повалило 203 дерева. Понад 20 дерев впали на проїжджу частину. а три – на трамвайні колії.

Іще відомо про падіння світлофора на проїжджу частину – це сталося на лівому березі, на Дніпровській Набережній. Через інцидент був заблокований весь рух по вулиці Дніпровська Набережна в бік Дарницького мосту. Муніципальна охорона та водії віднесли світлофор на узбіччя, і рух машин продовжився.

Дані від КМДА

О 18:52 Київська міська державна адміністрація повідомила актуальні дані стосовно негоди.

На той момент було пошкоджено або повалено понад 780 дерев. Наслідки негоди ліквідовують понад 200 працівників "Київзеленбуду" і районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень – вони прибрали наслідки пошкодження абопадіння понад 500 дерев.

Рятувальники КАРС і ДСНС прибрали повалені дерева на 11 і 15 локаціях відповідно, а також аварійні металеві конструкції.

Пасажирський транспорт працює у повному обсязі. Пошкоджену контактну тролейбусну мережу відновлено. Дороги проїзні, обмежень руху немає. Ліквідація наслідків негоди триває,

– пишуть у КМДА.

Що буде із прапором

У КМДА прокоментували долю найбільшого прапора України – його пошкодило поривами вітру. Чиновники зазначили: хоча прапор приспускали, щоб зберегти, вітер усе ж порвав його. Запасне полотнище вже є, тож стяг замінять одразу після поліпшення погодних умов.

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Негода вирує і в інших областях

Вітер зірвав дах Дубенського замку на Рівненщині, а в Черкасах вирвав дерева із коренем – просто перед міськрадою.