КМДА сказали, як найбезпечніше зараз виїжджати з Києва

Російські вбивці обстрілюють міста на околицях Києва. Через це не варто евакуюватися самостійно.

Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Небезпечно виїжджати зі столиці також автобусами чи автомобілями.

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"На сьогодні найбезпечнішим транспортом для виїзду зі столиці є залізниця. Всі евакуйовані з навколишніх містечок виїхали якраз залізничним транспортом", – сказав Поворозник.

Їхати лише гуманітарними коридорами

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 13 березня розповіла, що в Україні відкрили чергові гуманітарні коридори. Вона наголосила, що виїжджати поза ними – небезпечно для життя.

Верещук додала, що неможливо організувати зелені коридори відразу на всіх напрямках. Через це пересуватися можна тими, які узгодили з російськими окупантами.

В інший спосіб виїхати дуже небезпечно для вашого життя та життя ваших дітей, рідних і близьких,

– заявила міністерка.

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