Північна Корея будує свій найбільший військовий корабель завдовжки 140 метрів, – CNN

Нові супутникові знімки, датовані 6 квітнем, свідчать про будівництво судна на західному узбережжі Північної Кореї, приблизно за 60 кілометрів від столиці Пхеньяна. Ймовірно, це буде найбільший військовий корабель Кім Чен Ина.

Про це 14 квітня повідомили в CNN із посиланням на світлини Maxar Technologies, передає 24 Канал. Саме тісні зв'язки з Росією могли допомогти КНДР уникнути санкцій ООН, що обмежують доступ до матеріалів і технологій.

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Що відомо про судно

Аналітики помітили на знімках будівництво озброєння та інших внутрішніх систем корабля та припустили – це фрегат з керованою ракетною зброєю (FFG) для використання проти цілей на суші та в морі.

Довжина FFG становить приблизно 140 метрів (459 футів), що робить його найбільшим військовим кораблем, виробленим у Північній Кореї,

– йдеться в аналізі Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Для порівняння, американські есмінці "Арлі Берк" мають довжину близько 505 футів, а перспективні фрегати типу "Констеллейшн" – 496 футів.

Будівництво 140-метрового фрегата КНДР / Maxar Technologies

Однак північнокорейське будівництво не стало несподіванкою, адже режим у країні модернізує збройні сили, розробляючи нове озброєння та випробовуючи міжконтинентальні балістичні ракети.

Окрім того, фотографії судна з'явилися в репортажі державного центрального телебачення ще наприкінці 2024 року, коли Кім Чен Ин інспектував будівництво.

Військовий корабель КНДР може мати озброєння сучасних військово-морських сил, зокрема вертикальні пускові установки й радар з фазованою антенною решіткою. Проте аналітики закликають бути обережними у своїх припущеннях.

До слова, у країні планують відкрити елітний комп'ютерний клуб, який вміщатиме до 300 користувачів. Об'єкт уже відвідав Кім Чен Ин, але жодних комп'ютерів на фотографіях немає.