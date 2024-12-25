Свинець замість свічок: ССО показали "записки рядового Джонга" на Курщині

Бійці Сил спеціальних операцій працюють у Курській області. І продовжують знищувати там північнокорейців.

Наприклад, вони показали листа одного з солдатів армії Кіма. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Командування ССО.

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ССО виклали лист із трофейного нотатника бійця КНДР

У листі загиблого північнокорейського військового Гьонг Хонг Джонга мовиться про привітання друга, Сонг Джі Мьонга (або Йонга).

Я, покинувши мою батьківщину, перебуваючи на території Росії, вітаю мого найкращого друга та армійського брата Сонг Джі Мьонга (Йонга) з днем народження і бажаю здоров'я, 9 грудня 2024 року,

– так необережно кореєць розсекретив своє перебування.

Записник загиблого корейського військового / Фото зі сторінки Командування ССО

Як відомо, Росія всіляко приховує присутність військ КНДР на Курщині. Для цього видає найманцям російські паспорти, де їх названо російськими прізвищами. Мовляв, це солдати з Бурятії, Туви тощо. Що є неповагою як до самих жителів КНДР, так і до малих народів Росії.

"Коли хочеш привітати друга, але замість вечірки – автомат та окоп на чужій землі, а свічки на торті замінили на український свинець калібру 5.56", – іронізують в ССО.

Там запевнили: поки що розшифровано тільки один запис із трофейного нотатника. Та цю роботу продовжать, переклад інших записів триває. Ну а тим часом оператори ССО продовжують нищити ворогів на Курщині.