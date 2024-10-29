ЗСУ вже вдарили по кількох будинках, де могли перебувати солдати з КНДР, – El Pais

Українські війcькові завдали ударів по будинках, у яких могли перебувати солдати з Північної Кореї. Це сталося у Курській області Росії.

Про це пише видання El Pais з посиланням на представника Держприкордонслужби України. Наразі у Курській області може перебувати понад 3 тисяч військових із КНДР.

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Яка зараз ситуація з військами КНДР у Курській області

У виданні зазначають, що війська з КНДР можуть збільшити чисельність російської армії у Курській області на 25%. Журналісти, посилаючись на оцінки Генштабу ЗСУ, зазначають, що загалом Росія направила на оборону Курщини 40 000 військовослужбовців.

Північнокорейські солдати збільшать чисельність російської армії на 25%, що дозволить досвідченішим військам Росії продовжувати наступати на інших ділянках фронту,

– йдеться у публікації.

У виданні також з посиланням на власні джерела зазначили, що приблизно половина російських солдатів, дислокованих у Курській області, є новобранцями, багато з яких не мають великого військового досвіду. У відповідь на цю ситуацію Москва вирішила посилити своїх солдатів, розгорнувши північнокорейські війська.

"Кремль домовився з північнокорейським режимом, щоб війська КНДР допомогли у звільненні Курської області. Таким чином РФ хоче уникнути перекидання частини російських військ, які продовжують вторгнення на Сході України", – зазначили у матеріалі.

Автори також пишуть, що можливий вступ північнокорейських військ до бою на боці Росії, ймовірно, зміцнить позиції Москви у регіоні.

До слова, раніше ГУР опублікувало перехоплення російської армії в Курської області, з яких стало відомо, що північнокорейських солдатів перевозять цивільними вантажівками, щоб приєднатися до російської 810 морської піхотної бригади, яка воює на лінії фронту в цьому регіоні.