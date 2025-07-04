"Кім Чен Ин готується": є причина, чому КНДР вигідно відправляти військових до Росії

Північна Корея нібито планує відправити до 30 тисяч військовослужбовців для участі у війні з Україною. Ці підкріплення можуть прибути до Росії вже найближчими місяцями.

Видання CNN, яке опублікувало цю інформацію, посилається на джерело в українській розвідці. Однак, як зауважив 24 Каналу військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, офіційного підтвердження таким фактам немає.

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Чому КНДР вигідно давати своїх солдатів Росії

Варто зауважити, що у публікації мовилось про те, що солдати КНДР воюватимуть на окупованих територіях. Тобто мовиться не про Курщину, де їх залучали раніше, а про безпосередню участь на території України.

Це означає, що Північна Корея фактично вступає з нами у війну. Відповідно до норм міжнародного права, наша держава тепер не має відповідати зокрема за безпеку об'єктів КНДР, які залучають для запуску дронів, виробництва озброєння.

Про серйозне поглиблення співпраці з Північною Кореєю ще раніше говорив очільник ГУР Кирило Буданов. Важливо, що розвідка Південної Кореї також повідомляла про підготовку нових солдатів КНДР для участі у війні,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Ймовірно, певні домовленості були досягнуті після візиту секретаря російського радбезу Сергія Шойгу до КНДР. Публічно відомо тільки про прибуття північнокорейських працівників, які працюватимуть на заводах з виробництва дронів. Також вони перейматимуть досвід російської сторони у безпілотниках.

"Кім Чен Ин готується до відправки солдатів, бо йому треба навчати своїх бійців. Він хоче опановувати методи ведення сучасної війни. Безумовно, є високі ризики того, що у Росії можуть з'явитися не тільки північнокорейські працівники, але й військові", – наголосив Олександр Мусієнко.

Проте точну кількість бійців можна буде сказати тільки після прибуття. Тоді служби почнуть фіксувати їхнє переміщення, навчання.