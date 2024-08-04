Мільйони мін з КНДР у Росію: 3 нюанси, які потрібно знати про цю зброю

Після зустрічі Кім Чен Ина та Владіміра Путіна в Росію з КНДР було відправлено понад 2 мільйони мінометних мін калібру 120 та 82 міліметри.

Що треба знати про північнокорейські міни

Саме мінометні міни є зараз найбільшою компонентою боєкомплекту, що відправляється з КНДР в Росію.

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Фактично, здійснюючи за добу до 5500 пострілів лише цією компонентою, окупанти зможуть забезпечити собі стабільний рівень ведення протягом року. Але навіть маючи, чи зможуть вони це зробити?

Важливо відзначити кілька моментів.

Перший. Якість північнокорейських мін вкрай низька. Як у боєприпасу, так і додаткових порохових зарядів до них. За встановленої дальності пострілу 4 – 6 кілометрів, реальна становить 2 – 3 кілометри. Точність низька. Не всі після прильоту детонують. Також є високий показник засмічення каналу стовбура міномета.

Другий. Звичайно, 5500 пострілів на добу – це високий показник ведення вогню лише компонентом мінометів. Однак у 2022 році частка мінометного вогню у російського окупаційного війська перевищувала 15 – 20 тисяч на добу. За нинішньої ж інтенсивності вогню, окупанти усіма засобами досягають 15 тисяч пострілів на добу рідко.

Третій. На третій рік війни у ​​ворога складова мінометів порідшала. Без імпорту з третьої країни ці мільйони мін будуть малоефективними у пропорції кількість засобів – інструментарій. Тому серед контейнерів, що відправляються з КНДР в Росію, можуть бути не тільки боєприпаси, а й сам інструментарій – міномети 120-го і 82-го калібрів.

Проте всі ці моменти абсолютно не скасовують гостру проблематику співпраці КНДР з Росією, дипломатичного рішення чого не може бути. Рішення – виключно мілітарного характеру, пов'язане з посиленням підтримки України.