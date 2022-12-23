КНДР передала зброю вагнерівцям: як це може вплинути на війну в Україні

У США стверджують, що Північна Корея передала першу зброю ПВК "Вагнера" та готується надавати більше. Втім, вплив на хід бойових дій в Україні залежатиме від того, скільки та яке озброєння передаватиме КНДР.

Незалежно від того, надаватиме Північна Корея озброєння ПВК "Вагнера" чи регулярним російським військам, якщо буде серйозна кількість зброї, то це може уповільнити розгром армії країни-агресорки. Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Юрій Федоров.

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Як на війну в Україні вплине передача КНДР зброї Росії

Якщо ж КНДР передала Росії невелику кількість озброєння, ймовірно, це не впливатиме на хід бойових дій на території нашої держави. У такому разі це трохи сповільнить поразку російських військ, але незначно – на кілька днів або тиждень.

Ми не знаємо, чи передавала КНДР озброєння окрім ПВК "Вагнера" ще й регулярним частинам російської армії,

– зауважив військовий експерт.

На його думку, такий варіант є цілком можливим. Насамперед мовиться про передачу артилерійських снарядів, оскільки це є дуже важливим та необхідним для країни-агресорки.

Федоров припустив, як на війну в Україні вплине передача КНДР зброї Росії: дивіться відео

КНДР немає що втрачати

Північна Корея має велику кількість накопиченої артилерії та боєприпасів до неї, адже з 1950-х років там готуються до війни з Південною Кореєю та Сполученими Штатами. До того ж там вважають, що гроші їм не завадять, тому, ймовірно, і продають зброю Росії.

"Північна Корея є міжнародним ізгоєм й від того, що вона попаде під чергові санкції за передачу озброєння та порушення збройного ембарго, яке на Росію наклали США та весь цивілізований світ – особливо не постраждає. Вона й без того перебуває під дуже жорсткими санкціями", – зазначив військовий експерт.

Утім, він додав, що передача північнокорейського озброєння Росії не матиме значного впливу на хід війни в Україні.

У Північній Кореї заперечують передачу зброї

Міністерство закордонних справ Північної Кореї поспішило спростувати заяву Сполучених Штатів щодо надання країні-агресорці озброєння. У відомстві зазначили, що між Росією та КНДР "ніколи не відбувалося жодних збройних операцій".

Саму ж інформацію, у якій йдеться про передачу Росії зброї з боку КНДР, назвали "найабсурднішою вигадкою". І що вона, наголосили у міністерстві, – "не варта жодних коментарів або інтерпретацій".