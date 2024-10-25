Північна Корея відправить ще одну партію військових у Росію, – ЗМІ

Півтори тисячі північнокорейських військових уже проходять навчання на Далекому Сході Росії. У межах плану розміщення близько десяти тисяч солдатів з КНДР.

Військових доправили до порту Владивосток у період з 8 по 13 жовтня. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на звіти південнокорейської розвідки.

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Чи воюватимуть військові з КНДР проти України

Згідно з південнокорейськими документами, після місячного тренування на військових базах у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську та Благовєщенську, північнокорейські війська відправлять воювати проти України.

У планах Росії забезпечити військових з КНДР зброєю, формою та фальшивими документами, щоб вони були схожими на жителів східних регіонів Росії. За даними української розвідки, 27 – 28 жовтня Росія застосує перших північнокорейських військових у зоні бойових дій.

Окрім живої сили, КНДР забезпечує Росію зброєю. Із серпня минулого року вона надала російській армії близько 8 мільйонів снарядів північнокорейського виробництва. А також близько 100 ракет Hwasong-11 і Bulsae-4. Проте насправді обсяг північнокорейського озброєння, яке постачається до Росії, може бути значно більшим.