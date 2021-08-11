В КНДР пригрозили, що Південна Корея пошкодує про військові навчання з США

Спільні військові навчання Південної Кореї та США не сподобалися КНДР. У Північній Кореї заявили, що Сеул пошкодує про початок відповідних навчань.

З відповідною заявою виступив завідувач відділу ЦК Трудової партії Кореї Кім Ен Чхоль. Мовляв, у Південній Кореї "самі викинули шанс поліпшення міжкорейських відносин й відповіли на добру волю ворожою дією".

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"Ми будемо робити так, щоб вони щогодини відчували, який небезпечний вибір вони зробили, до якої небезпечної кризи безпеки підходять самі в результаті неправильного вибору", – мовиться в заяві Кім Ен Чхоля.

Чиновник сказав, що оскільки Південна Корея та США незмінно вибрали конфронтацію з КНДР, то держава "не може зробити іншого вибору".

КНДР не відповідає на телефонні дзвінки Південної Кореї

Навчання Сполучених Штатів та Південної Кореї щорічно проходять в серпні. Обидві країни почали попередню підготовку до навчань, які повинні стартувати на наступному тижні.

Водночас за інформацією Yonhap News Agency, Північна Корея перестала відповідати на телефонні дзвінки Південної Кореї лініями зв'язку та військовими лініями. Це триває вже 2 дні.

У Південній Кореї заявили, що вранці 11 серпня дзвінки залишилися без відповіді, так само південнокорейській стороні не вдалося вийти на зв'язок з представниками КНДР й 10 серпня. Наразі за розвитком ситуації стежать.