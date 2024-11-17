Північна Корея може відправити до Росії 100 тисяч військових, – Bloomberg

Північна Корея може відправити близько 100 тисяч військових до Росії. Цю живу силу також можуть застосувати у війні проти України.

Відтак, альянс між Пхеньяном і Москвою продовжуватиме поглиблюватися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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КНДР може відправити Росії ще більше солдатів

Посилаючись на власні джерела, Bloomberg пише, що КНДР відправить ще 100 000 військових до Росії. Журналісти заявили, що ця підтримка є черговим кроком розвитку партнерства між президентом Росії Владіміром Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Джерела видання додають, що співпраця та відправка нових військ до Росії є неминучим кроком, а військова підтримка в такому масштабі, якщо вона відбудеться, ймовірно, проходитиме партіями з ротацією військ протягом певного часу, а не одноразовим розгортанням.

У Bloomberg зауважили, що раніше подібну оцінку зробив посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко. Тоді він заявляв, що Київ очікує, що до 15 000 північнокорейських військовослужбовців, дислокованих для бойових дій у Курській області Росії й, можливо, в окупованих районах на Сході України, змінюватимуться кожні кілька місяців.

Рішення Кіма направити північнокорейські війська приєднатися до війни Росії проти України викликало занепокоєння у союзників Києва. Такі дії ризикують загострити найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Крім того, чимало посадовців вважають, що поглиблення співпраці між Путіним і Кім Чен Ином може також вплинути на баланс безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, де зростає суперництво між Китаєм і США.

Крім того, партнерство Росії та КНДР може збільшити економічний тиск на Китай. Відтак, у ЗМІ припускають, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не буде сидіти, склавши руки.