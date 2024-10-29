США проводили консультації з Україною щодо реакції на участь військ КНДР у війні, – Держдеп

У Держдепі США заявили, що проводять консультації з Україною та союзниками щодо участі північнокорейських військових у війні в Україні. Зокрема, вони говорили про наступні кроки.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу заявив, що він не збирається публічно говорити про реакцію.

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Ми консультувалися з українцями, ми консультувалися з нашими союзниками та партнерами щодо відповідних наступних кроків,

– заявив Метью Міллер.

Він також сказав, що зміст цих розмов залишиться приватним.

Ба більше, Метью Міллер пояснив, що вони говорили з Китаєм, щоб чітко дати зрозуміти, що США стурбовані дестабілізаційними діями Росії та Північної Кореї.

За словами речника, Пекіну заявили, що як впливовий голос у регіоні він теж має бути "стурбованим" вчинками, які КНДР зробила для підриву стабільності та безпеки.

Речник Державного департаменту США заявив, що 31 жовтня Вашингтон та Південна Корея у США проведуть перемовини між главами МЗС та Міноборони. Вони говоритимуть про розгортання північнокорейських військ на території Росії.