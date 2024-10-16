Це величезна загроза подальшої ескалації, – Сибіга про участь КНДР у війні проти України

Участь військових КНДР у повномасштабній війні Росії проти України – це величезна загроза подальшої ескалації. Йдеться про масштабування збройної агресії.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України. Андрій Сибіга наголосив, що йдеться не про найманців, а про підрозділи збройних сил КНДР, передає 24 Канал.

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МЗС про участь КНДР у війні проти України

Міністр зазначив, що ми підходимо до нової фази, нових реалій війни, російської агресії. Адже в цьому випадку, як уже озвучив Володимир Зеленський, йдеться не про найманців.

Ми говоримо про підрозділи збройних сил Північної Кореї, які будуть брати участь на боці Росії у збройній агресії проти України. Мені здається, що йдеться про масштабування збройної агресії. Це серйозний виклик міжнародній спільноті. Має бути тверда реакція й запобігання подальшій ескалації,

– підкреслив глава МЗС.

Зауважив, що це буде величезна загроза, як і можливе постачання балістичних ракет з Ірану. Міністр наголосив, мають бути жорсткі відповіді, зокрема, санкції.

"Має бути подальша ізоляція цих країн, цієї осі зла, яка формується довкола Росії, – це Північна Корея, Іран з їхньою військовою допомогою, це Сирія і це Росія, і Білорусь", – підкреслив Андрій Сибіга.