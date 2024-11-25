Північнокорейські солдати воюють проти України, маскуючись під бурятів і тувинців

Північнокорейські військові беруть участь у боях на боці росіян під виглядом бурятів та тувинців. Росія дедалі більше залучає іноземні сили до війни проти України.

Про це розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України Сергій Баргилевич в інтерв'ю ТСН, повідомляє 24 Канал. За його словами, вони замасковані під представників корінного населення Далекого Сходу – бурятів та тувинців.

Читати також Кожна третя ракета, якою Росія атакувала Україну цього року, була корейською KN-23, – CNN

Північнокорейські військові помічені на Курщині

Він зауважив, що це переважно загальновійськові підрозділи.

Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу – бурятів і тувинців. З відповідними документами, підготовлені для ведення операцій у європейській частині,

– пояснив Баргилевич.

Наразі зафіксовано участь північнокорейських піхотинців, мінометних розрахунків і екіпажів безпілотників. Щоправда, оператори БПЛА наразі переважно проходять навчання, додає керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Залучення іноземних військових, таких як солдати КНДР, свідчить про критичну кадрову нестачу в російській армії.

Кремль продовжує шукати способи поповнення своїх підрозділів навіть завдяки найманцям та підготовленим іноземним військовим. У Генштабі наголошують, що Україна уважно стежить за ситуацією і готова до будь-якого розвитку подій.

До слова, удар ракетами Storm Shadow на Курщині міг ліквідувати 500 солдатів КНДР, що значно деморалізувало північнокорейських та російських військових.