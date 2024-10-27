Росіяни таємно везуть війська КНДР на фронт вантажівками з цивільними номерами: перехоплення ГУР

Росія вже перекидає північнокорейських військових на фронт для участі у війні проти України. Їх везуть на поле бою вантажівками із цивільними номерами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України. Там оприлюднили радіоперехоплення розмови окупантів.

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Військових КНДР везуть приховано у вантажівках

Згідно з оприлюдненою інформацією, у неділю, 27 жовтня 2024 року російські правоохоронці на трасі "Курськ – Воронєж" зупинили вантажівку КамАЗ з цивільними номерами, завантажену військовими з Північної Кореї.

Однак у водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження. У ГУР МО також показали перехоплення, на якому чути, що окупанти між собою з'ясовують інформацію щодо того, кому належить транспортний засіб.

У здобутому ГУР МО черговому радіоперехопленні штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів,

– йдеться у повідомленні розвідки.

Перехоплення розвідки щодо солдатів КНДР: дивіться відео

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Росія перекине 5 тисяч солдатів КНДР до Курської області до 28 жовтня. За попередньою інформацією, це будуть військові з елітного підрозділу північнокорейських військ.