КНДР воює з Україною: у Зеленського заявили про новий етап конфлікту

Українська розвідка повідомляє, що солдати з КНДР вже перебувають у зоні бойових дій. У Зеленського прокоментували, якою реакції чекають від союзників.

В інтерв'ю Corriere Dela Sera очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна ще намагається дізнатися більше про ту північнокорейську силу, яку передислокували на територію Росії.

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Настав час для єдності рішень

За словами Єрмака, після того, як стало відомо про залученість військових КНДР у протистояння Росії і України, можна говорити про зміну сценарію і сенсу війни.

Посадовець закликав союзників не боятися ескалації, а навпаки реагувати консолідовано. Чиновник підкреслив, що недостатньо припинити бойові дії, треба запобігти наступній агресії.

Якщо Україна не відіб'ється від окупанів, то загроза з боку Росії нависне над країнами Балтії і Балкан.

Єрмак зауважив, що де-факто можна сказати, що Північна Корея бере участь у війні в України. Де-юре офіційного оголошення війни Пхеньяном не було, але де-факто вони приєдналися до військової агресії проти нашої країни, конфлікту, який триває вже десятиліття.

До слова, аналітик у виданні The Atlantic розгромив нищівною критикою політику США щодо Росії, її повільність в ухваленні рішень для допомоги Україні, та постійні сумніви і переживання щодо того, що подумає Путін.