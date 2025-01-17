Це дуже вигідно: що отримає Китай від участі КНДР у війні

Китай зацікавлений в участі КНДР у війні на боці Росії. Адже так США будуть змушені розпорошувати свою увагу, а Північна Корея допоможе Кремлю відкрито, в той час як Пекін не може собі цього дозволити, але й це не головні причини підтримки.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, пояснивши, що Китай боїться демонструвати свою прихильність до Росії через санкції. Але країна сильно залежить від зв'язків з російським диктаторським режимом.

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Яка вигода для Китаю

Китай хоче продемонструвати свою спроможність впливати на геополітичні процеси й тому потребує певних важелів впливу. Не можна стверджувати, що Сі Цзіньпін дав прямий наказ президенту КНДР ввести свої війська, таке навряд чи могло відбутися. Але він міг просто не заперечувати проти цього.

Це вигідно Пекіну, адже зменшуючи економічну підтримку Північної Кореї, він може впливати на країну. Наприклад, перестає постачати певні компоненти для систем ППО, ракет – Кім Чен Ин робить все, що скажуть у Китаї,

– підкреслив Валерій Клочок.

Відправлення військових може бути одним із факторів протистояння Китаю і Північної Кореї. Зрозуміло, що просто так Кім Чен Ин не надасть Росії свої війська. Він хоче отримати свою вигоду, грошову компенсацію. Країна-агресорка має дуже важку фінансову ситуацію, тому навряд чи може платити КНДР.

Натомість Китай здатний допомогти Росії, а присутність північнокорейських військ вигідна Пекіну. Ба більше, він завжди може сказати, що до цього непричетний і все робить КНДР, тому треба розбиратися з Кім Чен Ин.

До того ж Сі Цзіньпін у такий спосіб просуває свій геополітичний вплив. Країна з великим населенням, економікою та можливістю залучати кошти, очевидно, захоче впливати на глобальні процеси.

Сьогодні для Китаю слушний момент, щоб домовитися з новою адміністрацією Білого дому про свій вплив на Євразійському континенті. Для них цей регіон дуже важливий, але поки невідомо, чи буде процес перемовин успішним,

– підсумував Валерій Клочок.