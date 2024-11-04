Українські військові в Курській області утримують орієнтовно 270 квадратних миль. Водночас Росія може кинути на цей напрямок тисячі північнокорейських військових.

США оголосили про пакет допомоги на 425 мільйонів доларів. У нього увійдуть щонайменше 212 бронетранспортерів Stryker, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Що отримають ЗСУ від США для боротьби на Курщині

Аналітик видання заявив, що більшість вже наданих Україні бронетранспортерів Stryker уже перебувають в Курській області. Тож, найімовірніше, додаткові машини також перекинуть до цього району.

Девід Акс написав, що з урахуванням втрат в боях орієнтовно 20 Stryker, нове постачання від США збільшить кількість цих бронемашин у ЗСУ майже до 400.

Аналітик пояснив, що Україна зазвичай розподіляє їх по штурмових бригадах. Зокрема, три батальйони по 31 машині в кожній бригаді.

Попередніх партій Stryker було достатньо для оснащення 80-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад, обидві з яких виділили батальйони для вторгнення в Курськ на початку серпня. Третя десантно-штурмова бригада, 95-та, також знаходиться в Курську – і в ній ще немає Stryker,

– пояснило видання.

Автор переконаний, що тепер є сенс оснастити саме цю бригаду, щоб зрівняти її сили з двома іншими. За його словами, маневрові Stryker:

маючи максимальну швидкість 60 миль на годину, підходить для хаотичних міських боїв і швидких штурмів доріг, які характерні для боїв у Курській області;

крім швидкості та маневровості, є гарною спостережною і вогневою платформою для встановлених зверху датчиків і зброї.

Також Девід Акс переконаний, що в умовах гострого дефіциту людей, нові Stryker, найімовірніше, – єдина допомога, яку отримають українські військові в Курській області.