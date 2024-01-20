Жорстоко покарали на очах 1000 студентів: у КНДР двом підліткам влаштували показове судилище
Джерело:BBC
У Північній Кореї судили двох громадян, яким виконалося лише 16 років. Це судилище влаштували на стадіоні перед публікою та зафільмували.
У Північній Кореї двох підлітків публічно засудили до 12 років каторжних робіт. Відео, яке опинилося у журналістів, ймовірно записали у 2022 році.
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За що юнаки отримали вирок
Над двома 16-річними підлітками влаштували показове судилище через те, що вони дивилися дорами (серіали з сусідньої Південної Кореї). На цей захід зібрали близько 1000 студентів.
На відео можна побачити, як підліткам одягають наручники. Дорослі в уніформі дорікнули хлопцям за те, що вони не розмірковували глибоко над своїми "помилками".
Показовий суд над підлітками у КНДР: відео BBC
Журналісти отримали ці кадри від дослідницького Інституту розвитку Півдня та Півночі (SAND), який працює з північнокорейськими біженцями. КНДР намагається перешкоджати витоку фото та відео, які показують справжнє життя в цій країні.
Інші новини з КНДР
- Нещодавно Кім Йо Чен, яка є сестрою Кім Чен Ина, пригрозила Південній Кореї військовим ударом у разі провокацій з боку Сеула. Її заява пролунала на тлі обстрілів, які КНДР провела у береговій лінії паралельно кордону.
- Через кілька днів вже сам Кім Чен Ин пригрозив сусідній країні. Північнокорейський диктатор заявив, що КНДР готова "стерти у попіл" Південну Корею.
- Раніше Кім Чен Ин погрожував США. Він наказав своїм військовим бути готовими завдати "нищівного удару" по Америці, якщо вона спровокує конфлікт.