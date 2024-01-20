Жорстоко покарали на очах 1000 студентів: у КНДР двом підліткам влаштували показове судилище

У Північній Кореї судили двох громадян, яким виконалося лише 16 років. Це судилище влаштували на стадіоні перед публікою та зафільмували.

У Північній Кореї двох підлітків публічно засудили до 12 років каторжних робіт. Відео, яке опинилося у журналістів, ймовірно записали у 2022 році.

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За що юнаки отримали вирок

Над двома 16-річними підлітками влаштували показове судилище через те, що вони дивилися дорами (серіали з сусідньої Південної Кореї). На цей захід зібрали близько 1000 студентів.

На відео можна побачити, як підліткам одягають наручники. Дорослі в уніформі дорікнули хлопцям за те, що вони не розмірковували глибоко над своїми "помилками".

Показовий суд над підлітками у КНДР: відео BBC



У КНДР заборонені розваги з Південної Кореї. Це стосується і південнокорейського телебачення.

Журналісти отримали ці кадри від дослідницького Інституту розвитку Півдня та Півночі (SAND), який працює з північнокорейськими біженцями. КНДР намагається перешкоджати витоку фото та відео, які показують справжнє життя в цій країні.

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