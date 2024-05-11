У КНДР заявили про створення нової РСЗВ: чи планує країна постачати комплекси до Росії

У Північній Кореї заявили, що з 2024 року планують розгорнути свою нову 240-міліметрову реактивну систему залпового вогню. Там висловили сподівання, що ця зброя посилить бойові можливості країни.

Водночас аналітики Південної Кореї застерігають, що ці РСЗВ разом із ракетами можуть також постачати у майбутньому Росії. Крім того, КНДР, імовірно, буде використовувати комплекси для власних агресивних дій.

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КНДР могла створити нову РСЗВ

Північнокорейські державні ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин напередодні спостерігав за випробуванням керованих снарядів для "технічно оновленої версії" 240-міліметрової реактивної системи залпового вогню. Вважається, що ця система зброї спрямована на удари по столиці Південної Кореї.

У КНДР також заявили, що вісім снарядів, випущених із системи залпового вогню, "вразили точкові цілі", стверджуючи, що "випробування продемонструвало руйнівну силу комплексу". Тим часом північнокорейський лідер закликав збільшити виробництво снарядів і артилерійської зброї до "найвищого рівня".

Незабаром буде зроблено значну зміну в підвищенні боєздатності артилерії нашої армії,

– сказав Кім.

Тим часом північнокорейські ЗМІ зазначили, що "оновлена" ​​реактивна система залпового вогню з високою мобільністю і концентрацією вогню має "автоматичну комбіновану систему управління вогнем". За попередніми даними, ці комплекси будуть розгорнуті в підрозділах Корейської народної армії у межах заміни обладнання з 2024 по 2026 роки.

Експерти стверджують, що Північна Корея, схоже, нарощує розробку ракетних снарядів, намагаючись постачати їх у Росію для використання у війні проти України. Також КНДР прагне подвоїти випробування зброї проти Південної Кореї.

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