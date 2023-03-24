КНДР заявила про випробування підводного безпілотника для створення "радіоактивного цунамі"

Північна Корея заявила про випробування свого підводного безпілотника, який нібито здатний створити "радіоактивне цунамі".

Випробуваннями БпЛА проводили упродовж 21 – 23 березня у присутності Кім Чен Ина.

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Що відомо про безпілотник КНДР

Атомний безпілотний підводний ударний катер запустили 21 березня. За даними ЗМІ, загалом він перебував у воді 59 годин і 12 хвилин на глибині 80 – 150 метрів. Досяг цілі, і тестова бойова частина вибухнула поблизу східного узбережжя.

"За результатами випробувань були точно оцінені всі тактико-технічні характеристики і навігаційно-технічні показники атомного безпілотного підводного катера, перевірена надійність і безпека, повністю підтверджена бойова здатність", – зазначили в інформагентстві КНДР.

Північна Корея провела випробування безпілотника / Фото зі ЗМІ КНДР

За даними місцевих ЗМІ, ця безпілотна система нібито може використовуватися для неочікуваних атак, знищення морських ударних груп та оперативних портів шляхом створення "надмасштабної" радіоактивної хвилі за допомогою підводного вибуху.

Офіційне корейське центральне інформаційне агентство Пхеньяна (KCNA) назвало нову систему підводного нападу "секретною зброєю" і зазначило, що на 8-му з'їзді Трудової партії Кореї її назвали "ядерний безпілотний підводний ударний катер Цунамі".

Також у КНДР також заявили, що випробування проходять у відповідь на "ворожі навчання" США та Південної Кореї.

19 березня КНДР запустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова.

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Кім Чен Ин знову погрожує США ядерною зброєю

Лідер КНДР Кім Чен Ин у супроводі своєї дочки спостерігав за нещодавнім випробувальним запуском найпотужнішої міжконтинентальної балістичної ракети країни Hwasong-17. Північнокорейський диктатор пригрозив ядерною зброєю США і Південній Кореї.

Диктатор заявив, що його держава продовжить вживати контрзаходів проти військових "провокацій" США та Південної Кореї. "Північна Корея готова відповісти ядерною зброєю на ядерну зброю", – сказав Кім Чен Ин.