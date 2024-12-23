КНДР готується відправити в Росію нові війська і зброю, – південнокорейська розвідка

Росія залучила до війни проти України Північну Корею. Вон може знову готуватись відправити війська та зброю.

Північна Корея готується відправити в Росію додаткові війська і військову техніку для підтримки РФ у війні проти України. Про це пише 24 Канал із посиланням на Yonhap.

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КНДР буде виробляти дрони-камікадзе

У розвідці Південної Кореї зробили заяву щодо військ КНДР у Росії.

Всебічна оцінка численних розвідувальних даних показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення розгортання військ у Росії,

– заявили там.

Крім того, Північна Корея розгортає виробництво і постачання безпілотників-камікадзе. Основною причиною таких дій є бажання КНДР модернізувати систему озброєнь та отримати реальний досвід ведення війни.

У листопаді стало відомо, що Кім Чен Ин спостерігав за випробуванням на місці різних типів ударних дронів-камікадзе і закликав до повномасштабного виробництва цієї зброї.