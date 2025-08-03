Фахівці ГУР отримали закриту внутрішню документацію про найновіший підводний човен Росії. Мовиться про "Князь Пожарський".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

Дивіться також Росія хоче підірвати ядерний заряд у космосі: як вибух може осліпити та заглушити Захід

Що відомо про новітній атомний човен Росії?

Так, у розпорядженні розвідки опинилися такі документи про атомну субмарину стратегічного призначення К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борей-а":

поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;

бойові інструкції для екіпажу;

бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;

інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

Крім того, ГУР здобули виписку з книги корабельних розкладів "Пожарського", яка регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна.

Підводні човни проєкту 955А "Борей-а" – один із ключових елементів так званої ядерної тріади кремля. Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких може нести до 10 бойових блоків,

– повідомило Головне управління розвідки.

Важливо, що "Князь Пожарський" став частиною 31 дивізії підводних човнів Північного флоту Росії лише 24 липня 2025 року. Базується він у Ґаджієво, Мурманська область. Приймав судно на бойове чергування особисто Путін.

Українська розвідка пояснює: здобута документація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише "Князя Пожарського", а й інших субмарин проєкту 955А.

Документи "Князя Пожарского", які отримала Україна / фото ГУР

До речі, нещодавно стратегічна база росіян "Рибальський" у Камчатці зазнала пошкоджень унаслідок цунамі. Там розміщені більшість підводних човнів Тихоокеанського флоту Росії, зокрема атомні субмарини.