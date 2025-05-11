"Схоже, питання передачі Taurus вирішено": політолог підсумував "Коаліцію охочих" у Києві

У Києві 10 травня відбулася п'ятистороння зустріч лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України, які зробили спільну заяву про те, що з 12 травня має бути повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб. Тепер перед Владіміром Путіним постане вибір.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що у випадку продовження бойових дій з боку Росії, на Кремль чекають не лише санкції. Мовиться і про військову підтримку України.

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"Не лише санкції, а й Taurus"

10 травня у Києві Володимир Зеленський провів зустріч "Коаліції охочих" з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та прем'єром Польщі Дональдом Туском. Після цього лідери ЄС та президент України провели телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Якщо після цієї зустрічі Путін вирішить продовжувати війну, його очікує серйозний пакет санкцій від США – Трамп вже анонсував вторинні санкції проти країн, які допомагають Росії обходити первинні санкції. Водночас і ЄС готує великий пакет щодо блокування тіньового танкерного флоту Росії,

– зазначив політолог.

Цікаво, що в рамках зустрічі Мерц заявив, що Німеччина продовжить надавати Україні військову допомогу, але дискусії щодо постачання зброї будуть засекречені. Буряченко зауважив, що це може означати, що питання передачі Taurus вирішено.

Політолог додав, що зараз російський диктатор постав перед вибором – продовжити діалог з США та Європою або ж показати, що Кремль не налаштований на мир, продовжуючи війну. Однак у другому варіанті на Росію черкають жорсткі дії з боку партнерів України.