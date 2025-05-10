Засуньте мирні плани у свої дупи, – Медведєв в агонії через заяви "коаліції охочих" в Києві
- Медведєв обурений заявами "коаліції охочих" у Києві, які погрожують Росії новими санкціями, якщо Москва не погодиться на 30-денне перемир'я.
- Речник Кремля Пєсков заявив, що нові західні санкції не лякають Москву, і країна знає, як мінімізувати їхні наслідки.
У суботу, 10 травня, Мерц, Макрон, Стармер та Туск прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих". У Росії вже істерять через заяви європейських лідерів щодо миру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Реакція Москви на заяви "коаліції охочих"
Так, Дмітрій Медведєв обурений тим, що Макрон, Мерц, Стармер і Туск, мовляв, мали обговорювати у Києві мир, а натомість погрожують Росії. Пропагандисту не подобається, що лідери готові до введення нових санкцій, якщо Москва не погодиться на повне 30-денне перемир'я.
Ви думаєте, що це розумно, га? Засуньте ці мирні плани у свої пангендерні дупи!
– істерить Медведєв.
Водночас речник Кремля Дмітрій Пєсков запевнив, що "загрози нових західних санкцій не лякають Москву". Він додав, що країна вже звикла до подібних заходів тиску і знає, як мінімізувати їхні наслідки.
Зауважимо, що Україна та її союзники висловили готовність до повного безумовного перемир'я на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня. Макрон зазначив, якщо Москва відмовиться від ініціативи, то Європа у координації з США вдадуться до більшого тиску.
Після зустрічі "коаліції охочих" у Києві лідери Британії, Німеччини, Польщі та Франції і Володимир Зеленський поговорили з Трампом.