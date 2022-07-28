У Коблево дві людини підірвалися на міні, коли купалися у морі

У Миколаївській області стався трагічний випадок. На узбережжі Коблева двоє людей підірвались на міні.

Люди пішли купатись в море, хоч діє сувора заборона. Про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Важливо Троє людей підірвалися на ворожій міні на пляжі Лазурного, що на Херсонщині

Кім вкотре попросив людей не йти до моря, оскільки це серйозна небезпека.

Повторюю, якщо заборонено, значить є причини. Двоє людей підірвалися на міні в Коблеві, купаючись при забороні,

– розповів глава ОВА.

Інші трагічні випадки

Про заборону купання влада говорить постійно. Зокрема, українські військові замінували узбережжя та акваторії Одеської області через загрозу висадки російського десанту – вибухівка може стримати російських окупантів від просування.

Крім того, вздовж узбережжя можуть бути морські міни, зірвані штормом і дрейфуючі до берега. Загарбники теж мінують узбережжя на окупованих територіях. Попри це, люди нехтують забороною. Вже відомо про низку трагічних випадків:

Наприклад, 11 червня під Одесою на пляжі на міні підірвався відпочивальник. Чоловік пішов "міряти глибину" та натрапив на міну.

Крім того, на початку червня троє людей підірвалися на ворожій міні на пляжі Лазурного, що на Херсонщині.

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