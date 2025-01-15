У яких випадках ТЦК може дати мобілізованому час на вирішення побутових питань

У ТЦК прокоментували чутки щодо того, що мобілізованим забороняють бачитися з рідними і одразу відправляють на навчання. Там назвали випадки, у яких чоловікам дають час на вирішення приватних справ.

Нещодавно у мережі з'явилося відео, де чоловік, якого мобілізували, розповів, що йому в ТЦК не дозволили передати ключі знайомим, аби ті провідали кота, який залишився сам у квартирі. Цей інцидент під час пресконференції прокоментувала заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак, передає 24 Канал.

Дивіться також У ТЦК пояснили, що роботи, якщо є бронювання, але отримав повістку

Що сказали у ТЦК

Журналістка заявила, що відомі випадки, коли чоловіка мобілізують, відправляють на ВЛК, а після одразу до навчального центру. Тоді у нього немає можливості вирішити невідкладні побутові проблеми.

Козак сказала, що їй такі випадки невідомі. Вона бачила те відео, де чоловік скаржився щодо котика, залишеного самим у квартирі. Посадовиця наголосила, що інформація у відео не відповідає дійсності. Це неправда, що мобілізованим громадянам не дають можливості поспілкуватися із родичами, вирішити якісь побутові питання.

Козак підкреслила, що згідно з законодавством, громадянам, які особисто прибули до ТЦК, відводять час на вирішення побутових питань. У разі, якщо вони підлягають мобілізації, термін їхньої явки та майбутньої мобілізації визначається двома місяцями.

Водночас для порушників така норма не дії.

Представниця ТЦК наголосила, що навчальний центр або розподільчий пункт – це не місця позбавлення волі. Туди прибувають і родичі, і знайомі, і навіть адвокати. Там надається повна фахово-юридична допомога.

До слова, Зеленський прокоментував скандал у Повітряних силах щодо переведення особового складу у піхоту.