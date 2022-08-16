Війна ще не закінчилася: експерти спрогнозували, кого мобілізуватимуть далі в Україні

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, яка діяла до 23 серпня, подовжили ще на 90 днів, адже війна не закінчилася, а ворог все ще хоче забрати якомога більше наших територій.

Верховна Рада 15 серпня продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів (від 23 серпня) – до 21 листопада. Сайт 24 каналу розбирався, чого очікувати далі та кого будуть призивати на війну наступними.

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Поки що рано говорити про закінчення війни та згортання мобілізації, навіть попри те, що українська армія вже достатньо чисельна. Так, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, у зв'язку з мобілізацією задіяно до 700 тисяч військових Збройних Сил, Національної гвардії – до 90 тисяч, прикордонників – під 60 тисяч, Національної поліції – 100 тисяч.

Що буде далі

Микола Волківський, президент "Першого міжнародного фонду розвитку України", та Артем Олійник, президент "МАСПН" Україна, зауважили, що розширення мобілізації – логічний крок, якщо йдеться про посилення інтенсивності бойових дій, чи затяжну війну.

Тоді потрібна буде регулярна ротація, доукомплектування, підтримка правопорядку, формування оперативних резервів. Проте, згідно із заявами високопосадовців, такого розвитку подій, можливо, вдасться уникнути,

– зазначили експерти.

Віолета Монастирська, адвокатка Адвокатського об'єднання Legal Strategy, додала, що загадувати щось наперед важко, враховуючи, наскільки швидко та непередбачено розвиваються події на передовій.

Кого мобілізують наступними

Першою чергою комплектування бойових військових частин проводиться резервістами, колишніми учасниками АТО й ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов'язаних, які вже відслужили.

комплектування бойових військових частин проводиться резервістами, колишніми учасниками АТО й ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов'язаних, які вже відслужили. Під час другої хвилі призивають резервістів, які не потрапили до першої хвилі мобілізації, а також військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

призивають резервістів, які не потрапили до першої хвилі мобілізації, а також військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. Третя хвиля – це офіцери запасу та військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри університетів.

– це офіцери запасу та військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри університетів. Четверта хвиля – усі громадяни віком від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації (не мають обмежень за віком, станом здоров'я тощо).

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Яка хвиля триває зараз

Віолета Монастирська зазначила, що умовно кажучи, з 15 березня цього року та по тепер на території країни актуальною є друга хвиля мобілізації. Тому надалі, в теорії, розпочнеться третя хвиля мобілізації. Тоді будуть призивати тих, хто закінчив військову кафедру у вищих навчальних закладах. Тобто офіцерів запасу.

Однак, як зазначив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач на своєму брифінгу, мобілізація одна, й увесь цей час вона проходила не хвилями,

– зазначила Монастирська.

Мобілізацію в Україні, ймовірно, продовжать / Фото з архіву 24 каналу

Експертка нагадала, що за словами Романа Горбача, наступної хвилі мобілізації поки що не передбачається. Втім, якщо вона буде, то мобілізують не лише офіцерів запасу.

Все буде залежати від загального становища, як на бойових порядках, так і від потреби у військовослужбовцях. Тож, можливо, це будуть офіцери, можливо, це будуть сержанти, можливо, солдати,

– підсумувала Монастирська.

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