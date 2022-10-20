Кого можуть мобілізувати, а кого ні у 2023 році: детальне пояснення

У 2022 році мобілізація передбачала 4 хвилі. Комплектування військових відбувається за спеціальностями, які необхідні на фронті. Очевидно, що процес триватиме й у 2023.

Так, мобілізація триматиме, поки не закінчиться війна. Однак є певні категорії, які можуть отримати відстрочку, відповідно до останніх змін в законодавстві, передає 24 канал.

До речі Який медогляд проходять мобілізовані та хто може бути непридатним до служби

Влада наголошувала, що наразі Україна не потребує додаткової мобілізації. Через формування ТРО, українське військо забезпечене спеціалістами.

Хто може отримати відстрочку від мобілізації у 2023

Особи, що були заброньовані державними органами влади, установами, підприємствами та організаціями;

тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я (до 6 місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

люди, які утримують трьох та більше дітей до 18 років (їх можуть призвати лише за згодою та місцем проживання);

чоловіки та жінки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

ті, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років. Також – хто утримує дитину з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня вираження);

чоловіки та жінки, які виховують повнолітню (18 – 23 років) дитину з інвалідністю I або II групи;

опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки, піклувальники, вихователі дітей-сиріт і дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);

чоловіки, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей, молодших за 18 років, і які були вже мобілізовані до лав ЗСУ;

опікуни осіб, що потребують постійного піклування, якщо немає інших людей, які можуть взяти на себе цей догляд;

нардепи;

працівники певних органів: військового управління, військових частин, установ, підприємств і організацій; ЗСУ; Міноборони; СБУ; Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації; Нацгвардії; Служби зовнішньої розвідки; Нацполіції; Держприкордонслужби; Нацгвардії тощо.

вагітні військовослужбовиці;

люди, які потребують відпустки для догляду за дитиною;

одна особа з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину (дітей);

учні та викладачі закладів професійної освіти;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, якщо вони працюють не менш як на 0.75 ставки.

здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час війни.

Хто має право на відстрочку зараз

Більшість вищезгаданих категорій мають право на відстрочку від мобілізації і у 2022 році. Зокрема, це:

заброньовані працівники.

непридатні за станом здоров'я – має бути висновок медкомісії.

чоловіки й жінки, що утримують трьох дітей до 18 років

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина-інвалід підгрупи А віком до 18 років; жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, тощо.

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують,

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим; інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

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