Кого можуть зняти та виключити з військового обліку за новим законом про мобілізацію
Джерело:Міноборони
В Україні 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Він передбачає, що в ухилянтів можуть забрати права, за кордоном їм не надаватимуть консульські послуги, та багато інших змін.
У Міноборони України пояснили, кого можуть зняти або виключити з військового обліку. Також розповіли, хто матиме відстрочку від мобілізації.
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Що відомо про зняття та виключення з обліку
Згідно з новим законом про мобілізацію №10449, зняття з обліку передбачено для:
Призовників, які:
- досягли 25-річного віку,
- призвані, направлені чи прийняті на військову службу,
- пройшли базову загальновійськову підготовку,
- направлені на альтернативну (невійськову) службу.
Військовозобов'язаних, які:
- вибули в іншу місцевість України та стали на військовий облік за новим місцем проживання,
- призвані чи прийняті на військову службу,
- направлені на альтернативну (невійськову) службу,
- зараховані до військового оперативного резерву.
Резервістів, які:
- вибули в іншу місцевість України та стали на військовий облік за новим місцем проживання;
- призвані чи прийняті на військову службу;
- прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту;
- досягли граничного віку перебування на службі у військовому резерві.
Виключають з військового обліку громадян України, які:
- померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;
- припинили громадянство України;
- визнані непридатними до військової служби;
- досягли граничного віку перебування в запасі.
Закон передбачає, що у непридатних та тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, військово-обліковий документ не вилучають. Тільки туди вносять дані про виключення із військового обліку.Зверніть увагу! Знятий з військового обліку – не значить виключений. Громадянина призовного віку знімають з обліку, якщо він змінює місце проживання, йде служити, наприклад, в поліцію чи БЕБ, чи виїхав за кордон на понад 3 місяці. Проте виїжджати за кордон під вас воєнного стану можна тільки виключеним з військового обліку.