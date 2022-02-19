Кого Путін боїться більше, ніж НАТО

Путін не боїться НАТО. Це цілком зрозуміло. Чудово розуміють у Кремлі та Путін, що ніхто на них нападати не збирається, що НАТО – абсолютно гуманітарна, гуманістична організація, а не військово-політичний блок, яким лякали у Радянському Союзі.

Боротьба напоказ

Путін чудово розуміє, що з ним ніхто не хоче боротися. Усіх влаштовує погана стабільність. Але він намагається покращити цю стабільність для себе, намагається вплинути на ситуацію у своїх інтересах.

Важливо Путіна поставили на межу зіткнення зі США та усіма країнами НАТО

Питання дискусії про нерозширення НАТО – це, по-перше, інструмент присутності Путіна на міжнародній арені, якийсь спосіб виходу з ізоляції.

Потім – це звинувачення, яке, звичайно, не ґрунтується на реальності. Не НАТО намагається просуватися на Схід. А східні держави, такі як Польща, Україна. Вони прагнуть більшої безпеки і тому прагнуть в НАТО.

Володимир Путін боїться, що росіяни захочуть такого ж рівня життя, як у країнах-членах НАТО / Фото Getty Images

Страшний сон Путіна

Відтак, Путін взагалі не боїться жодного НАТО. А те, що Україна, Молдова, країни Балтії успішно розвиваються як демократичні, орієнтовані на Захід держави, це його хвилює. Тому що громадяни Росії бачать і можуть порівнювати економічне становище.

Я пам'ятаю 1992 – 1993 рік, коли в Естонії пенсію не платили взагалі жодну. Тому що бюджету не було жодного, ще не почали збирати податки, не було достатнього законодавства.

Варте уваги Чи вдасться Путіну залякати НАТО ультиматумом щодо України

Скільки розмов було про це – що ось щасливі російські пенсіонери, які живуть в Івангороді, отримують пенсію 200 доларів. Тоді ще курс був гарний – 30, по-моєму.

Заздрили справді, але поступово ситуація змінилася. Путін боїться, звісно, більше сусідніх держав, ніж НАТО.

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