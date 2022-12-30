Путін привітав із Новим роком іноземних лідерів: список політиків суттєво зменшився

Путін надіслав вітання з Новим роком іноземним лідерам. Оскільки Росія після свого нападу на Україну, опинилась в ізоляції, список політиків суттєво зменшився.

Лідерів так званих "недружніх країн" Путін не вітав. Ймовірно, диктатор образився. Його речник Дмитро Пєсков пояснював, що з ними Путін не спілкується. Привітання оприлюднили на сайті Кремля, передає 24 канал.

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Кого вітав Путін

Загалом російський президент привітав 22 лідерів. Зокрема, так званих "очільників" Абхазії та Південної Осетії. У Європі привітання від диктатора отримав лише президент Сербії Олександр Вучич, прем'єр Угорщини Віктор Орбан та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Серед інших адресатів Путіна:

глава Китаю Сі Цзіньпін,

прем'єр Індії Наренда Моді,

президент Туреччини Реджеп Ердоган,

президент Сирії Башар Асад.

Цікаво, що лідера КНДР Кім Чен Іна Путін не привітав, попри, вочевидь, схожі погляди. Окремо в Кремлі розповіли, що Путін привітав деяких колишніх лідерів іноземних держав:

Сільвіо Берлусконі,

Роберта Кочаряна,

Нурсултана Назарбаєва,

Сержа Саргсяна,

Герхарда Шредера.

Путін хотів "новорічних подарунків"

Напередодні російський диктатор Володимир Путін показово подзвонив школярці з окупованої Запорізької області та попросив на Новий рік "огірочків".

Таку "плату" диктатор вимагав за те, що обрав листівку дитини на Ялинці бажань. Пропагандисти цинічно розповідали, мовляв, мрія дитини здійснилась.