Путін привітав із Новим роком іноземних лідерів: список політиків суттєво зменшився

30 грудня 2022, 16:23
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Путін надіслав вітання з Новим роком іноземним лідерам. Оскільки Росія після свого нападу на Україну, опинилась в ізоляції, список політиків суттєво зменшився.

Лідерів так званих "недружніх країн" Путін не вітав. Ймовірно, диктатор образився. Його речник Дмитро Пєсков пояснював, що з ними Путін не спілкується. Привітання оприлюднили на сайті Кремля, передає 24 канал.

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Кого вітав Путін

Загалом російський президент привітав 22 лідерів. Зокрема, так званих "очільників" Абхазії та Південної Осетії. У Європі привітання від диктатора отримав лише президент Сербії Олександр Вучич, прем'єр Угорщини Віктор Орбан та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Серед інших адресатів Путіна:

  • глава Китаю Сі Цзіньпін,
  • прем'єр Індії Наренда Моді,
  • президент Туреччини Реджеп Ердоган,
  • президент Сирії Башар Асад.

Цікаво, що лідера КНДР Кім Чен Іна Путін не привітав, попри, вочевидь, схожі погляди. Окремо в Кремлі розповіли, що Путін привітав деяких колишніх лідерів іноземних держав:

  • Сільвіо Берлусконі,
  • Роберта Кочаряна,
  • Нурсултана Назарбаєва,
  • Сержа Саргсяна,
  • Герхарда Шредера.

Путін хотів "новорічних подарунків"

Напередодні російський диктатор Володимир Путін показово подзвонив школярці з окупованої Запорізької області та попросив на Новий рік "огірочків".

Таку "плату" диктатор вимагав за те, що обрав листівку дитини на Ялинці бажань. Пропагандисти цинічно розповідали, мовляв, мрія дитини здійснилась.

Автор: Ольга Музика