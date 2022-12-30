Путін привітав із Новим роком іноземних лідерів: список політиків суттєво зменшився
Путін надіслав вітання з Новим роком іноземним лідерам. Оскільки Росія після свого нападу на Україну, опинилась в ізоляції, список політиків суттєво зменшився.
Лідерів так званих "недружніх країн" Путін не вітав. Ймовірно, диктатор образився. Його речник Дмитро Пєсков пояснював, що з ними Путін не спілкується. Привітання оприлюднили на сайті Кремля, передає 24 канал.
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Кого вітав Путін
Загалом російський президент привітав 22 лідерів. Зокрема, так званих "очільників" Абхазії та Південної Осетії. У Європі привітання від диктатора отримав лише президент Сербії Олександр Вучич, прем'єр Угорщини Віктор Орбан та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Серед інших адресатів Путіна:
- глава Китаю Сі Цзіньпін,
- прем'єр Індії Наренда Моді,
- президент Туреччини Реджеп Ердоган,
- президент Сирії Башар Асад.
Цікаво, що лідера КНДР Кім Чен Іна Путін не привітав, попри, вочевидь, схожі погляди. Окремо в Кремлі розповіли, що Путін привітав деяких колишніх лідерів іноземних держав:
- Сільвіо Берлусконі,
- Роберта Кочаряна,
- Нурсултана Назарбаєва,
- Сержа Саргсяна,
- Герхарда Шредера.
Путін хотів "новорічних подарунків"
Напередодні російський диктатор Володимир Путін показово подзвонив школярці з окупованої Запорізької області та попросив на Новий рік "огірочків".
Таку "плату" диктатор вимагав за те, що обрав листівку дитини на Ялинці бажань. Пропагандисти цинічно розповідали, мовляв, мрія дитини здійснилась.