Президент Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

14 вересня Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, згодом прокурор залишив Україну. Редактор проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов прокоментував в ефірі 24 Каналу події навколо скандалу.

Текстову версію розмови Ніколова з журналісткою Катериною Соляр – читайте на 24 Каналі.

Початок історії: відрядження чи втеча

Як ви думаєте, чи це таке відрядження у Руслана Кравченка, чи це таки втеча? Тому що, враховуючи, що, знову ж таки, пишуть, що й дружина генерального прокурора виїхала, то все ж таки, напевно, не у відрядження поїхали?

Він тупо втік. Причому ще тиждень, який йому Зеленський подарував, не відсторонивши від посади відразу, коли той написав заяву.

Власне, 8 днів тому Кравченко написав заяву про відставку. Зеленський її не задовольняв одразу, не застосовував своє право на відсторонення. І цей тиждень Кравченко, як тепер уже видно, використав сповна: записував відео наперед, готував тексти підозр для НАБУ і САП.

Циркова вистава від генпрокурорІв / Скриншот

Перед тим він ще дуже креативно придумав привід для від’їзду за кордон. Мовляв, десь нагуглив, що Парламентська асамблея Ради Європи в Парижі щось там про дітей слухає, і треба п'ять днів їхати на слухання.

Але найбільше здивувало те, що він відправив дружину перед собою: за два дні до власного виїзду вона перетнула кордон уночі машиною, а вже потім сам Кравченко рушив тим самим маршрутом.

Що саме оприлюднив Кравченка проти директора НАБУ Кривоноса і чи є там нове?

Це все те саме, що кілька місяців тому по Telegram-помийкам носилось. Тобто там фактично нічого нового.

Йдеться про те, що раніше вже читали в історіях про 2009 рік: якийсь підкуп студентів, усиновлення дитини. Тобто це, як було сказано, стосується певного періоду життя Кривоноса. Але зараз це вже звучить не з Telegram-помийок, а від генерального прокурора.

На уточнення, чи виходить, що нічого нового пред'явити не можуть, якщо витягають історії 2009 року, була відповідь: станом на зараз – ні. Але, мовляв, має бути ще одне провадження.

Кравченко вже анонсував дві підозри, тож, можливо, друга міститиме щось новіше.

За чутками з тих самих "помийок", може бути ще щось, пов'язане із землевпорядним департаментом, де працював Кривонос, але це ще давніші події – десять років тому чи навіть більше.

Інтерв'ю з Юрієм Ніколовим – дивіться відео:

Відсторонення генпрокурора та процедура в Раді

Президент відсторонив генпрокурора, але ж, як я розумію, все одно має відбутися голосування Верховної Ради, щоб зняти його з посади остаточно. Чи я чогось іншого не виключаю?

Інструмент відсторонення від посади означає, що Зеленський як президент і верховний головнокомандувач під час воєнного стану має право тимчасово відсторонювати чиновників, яких формально призначає Верховна Рада, але чиї кандидатури подає він. Це, зокрема, генеральний прокурор, голова СБУ та інші подібні посадовці.

Ідея цього інструменту полягає в тому, що під час війни потрібне швидше оперативне управління ризиками. Тобто якщо щось трапилось, людина "накосячила", президент може її відсторонити, а Верховна Рада збиратиметься потім.

У випадку Кравченка це, як було сказано, мало статися через півтора тижня після його заяви про відставку. Проте президент чомусь увесь цей час не користувався цим правом, хоча воно в нього є і він уже його застосовував. Улітку 2022 року він відсторонив від посади генпрокурорку Ірину Венедіктову. Тоді, звісно, скандал був не такий великий, як зараз: вона не тікала за кордон, а потім стала послом України у Швейцарії.

Отже, інструмент існує, але в цьому випадку Зеленський його довго не застосовував – і зробив це лише тоді, коли вже "горить, летить, палає". Кравченко вже втік, усі підозри розголосив, відео записав і зараз усе це вивалює, перебуваючи в комфортній далині від України, не боячись, що за ним прийдуть.

Після відсторонення його відрядження не скасовується. Тобто повернути його на законних підставах можна чи ні?

А як? Ну, можна подзвонити, сказати: "Приїзди". А він відповість: "Ой, та зараз колесо щось пробило", або: "Повернусь потім". На яких підставах його повертати? Хіба що Буданова посилати за ним. Або Поклада.

Було згадано, що Поклад уже колись прямо з Арабських Еміратів "імпортував" втікача нардепа Христенка.

Кажуть, Буданов теж доклав зусиль, щоб повернути одного втікача віцепрем'єра минулого року. Тож, можливо, тільки так, бо інакше важко уявити, якого "налигача" знайти, щоб затягнути Кравченка в Україну.

Чи побачимо наслідки антикорупційних розслідувань

Кожного разу після чергового розслідування НАБУ і САП кажуть, що воно якось у часі збігається з нашими міжнародними дзвінками, зустрічами. І постійно чуємо, що в інформаційному просторі бачимо все це, а наслідків не бачимо. Як це – не бачимо наслідків?

Тільки за останній рік дружбан президента, тобто його найближчий бізнес-партнер Тимур Міндіч, який є співвласником "Кварталу 95", має підозру і просто встиг втекти. Його попередили про дії НАБУ, і він утік до Ізраїлю.

Голова Офісу президента Єрмак має підозру. Він не втік, але вже в досяжності слідства. Далі – міністри, віцепрем’єри, заступники голів Офісу президента.

Якщо почати рахувати лінію, то постає питання: кого ще лишилося чекати? Хіба що єдиним нерозкритим питанням лишається, хто такий "Давід", яке вже прозвучало під час історії з Германом Галущенком, "Сенсбанком" і тією корупційною групою.

Заява Кривоноса про Зеленського і кол-центри

Директор НАБУ Семен Кривонос сказав на брифінгу, що обговорив з президентом Володимир Зеленський про наслідки діяльності кол-центрів в Україні. За його словами, шахрайські кол-центри ошукали не лише українців, а й громадян інших європейських країн. І це, каже, російська диверсія, чиста робота на...

Це те питання, яке зазвичай ставлять: як ви думаєте, чи знав президент Зеленський? От директор НАБУ каже, що знав. Безумовно, знав. Це навіть публічний факт.

Є відеозапис пресконференції 2023 року, де журналіст Михайло Ткач з "Української правди" прямо запитав Зеленського про кол-центри.

Мовляв, треба щось вирішувати, бо це вже не просто працює проти нас, як нам раніше розповідала СБУ, а реально розводить українців і європейців. Кол-центри шахраїв – це така штука, яка не розбирає, кого обкрадати.

Тоді Зеленський сказав, що він це розуміє, а наші правоохоронці дадуть відповідь. Це було у 2023-му році. Він обіцяв, що все зроблять. Ось і маємо, бачимо. Тепер, власне, чекаємо на розвиток цієї історії.

Це інтерв'ю було скорочено та виправлено для кращого розуміння аудиторією.