"Кого ви там вбили": у Чорнобилі окупанти переплутали рятувальників з "ритуальниками"

Людмила Козак працює на Чорнобильській АЕС. Вона без відпочинку була на зміні 4 тижні під окупацією росіян.

Про це 12 квітня розповіли в Енергоатомі. Зазначили, що ЧАЕС захопили у перший день повномасштабної війни, якраз під час зміни Людмили.

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Що трапилось на станції

Працівниця ЧАЕС пригадала історію з рятувальниками, коли жінки з їдальні попросили їх допомогти з пранням. Чоловіки все зробили й несли чисті речі в прозорих поліетиленових пакетах.

Росіяни всіх пропустили, але в них почалася істерика. Людмила сказала, що окупанти запитали: "Чому до вас приїхала ритуальна служба?".

Я їх не зрозуміла. Кажуть, що от стоїть маленький УАЗ і на ньому написано "ритуальна служба". І у людей на спинах написано "ритуальник". Вони понесли білі мішки. Росіяни питали: "Хто помер? Кого ви там вбили?",

– розповіла Людмила.

Вона зазначила, що опісля цього окупанти розпитували, що означає слово "рятувальник".

Людмила Козак про росіян на ЧАЕС: дивіться відео